Фахретдинов: «Перспективы Магомедова в UFC будут зависеть от дебютного боя»

Боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов высказался о перспективах Шарабутдина Магомедова в UFC.

«Бороться Шара умеет, у него хорошая защита. Все говорят о его проблемах, но никто не отмечает сильные стороны Магомедова — ударку. Его перспективы будут зависеть от дебютного боя. Лиге он интересен. Шара в хорошем смысле эпатажный, дерется на очень хорошем уровне. Магомедов станет звездой, если ему дадут несколько хороших боев, где он сможет проявить себя. У него и гонорар выше, чем у дебютантов. Когда я начинал, у меня было 10+10, которых не хватало на подготовку. Я думаю, что мой второй контракт будет лучше. В UFC готов драться бесплатно», — цитирует Фахретдинова Metaratings.ru.

В конце 2022 года СМИ сообщали о том, что Магомедов подписал контракт с UFC. Отмечалось, что дебют россиянина ожидается летом-осенью 2023 года. На счету 28-летнего бойца 11 побед и ни одного поражения.