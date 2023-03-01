Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (16-0) в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением о шансах Ислама Махачева в полусреднем весе.

— Ты сказал журналисту Игорю Лазорину, что перематывал бой Александра Волкановски с Исламом Махачевым. Почему, тебе не интересно было?

— Не то что их бой [только перематывал], я, кто 5 раундов дерется, всех, бывает, перематываю. У меня времени нет столько, 25 минут. Интересные моменты мне надо посмотреть и всё, понимать, где кто как выигрывает.

— Ислама как-то спросили, как он будет в 77 кг работать с такими высокими бойцами вроде тебя и Хамзата, 188 сантиметров ростом которые. Как думаешь, он сможет тебя перевести?

— Это не знаю, надо побороться (смеется), я не могу ничего сказать, у Ислама, конечно, хороший уровень. Я тоже как бы не с улицы туда пришел, я столько лет занимаюсь, постоянно работаем. Было бы интересно, конечно, с ним вместе тренировку провести. Если он в 77 кг поднимется, посмотрим (смеется).

В ночь на 5 марта Рахмонов подерется с Джеффом Нилом на UFC 285 в Лас-Вегасе.