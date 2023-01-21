Джонни Уокер: «Я не попаду в треугольник Крейга, у меня хорошее джиу-джитсу»

Боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился ожиданиями от боя с Полом Крейгом на UFC 283.

— Вам предстоит поединок с Полом Крейгом, который всех ловит в треугольник. Почему вы уверены, что вас он в него не поймает?