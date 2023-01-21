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Сегодня, 19:10

Джонни Уокер: «Самый тяжело бьющий соперник в моей карьере — Райан Спэнн»

Боец полутяжелого веса UFC Уокер рассказал, от кого ему прилетал самый тяжелый удар
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, от кого ему прилетал самый тяжелый удар.

— Кто самый тяжело бьющий соперник в вашей карьере — Кори Андерсон, Райан Спэнн, Джамал Хилл, Тьяго Сантос или кто-то другой?

— Я думаю, Райан Спэнн, бро. У него еще хороший тайминг, хорошо контратакует. Два раза уронил меня.

— После боя с ним и боя с Хиллом у вас были сотрясения?

— После боя с Джамалом Хиллом у меня было сотрясение. Но тут надо понимать, что я пошел ему навстречу при ударе и удвоил его силу. Я создал встречное движение, потому что сам наносил удар. Если бы я остался на месте, сила его удара была бы другой.

В ночь на 22 января Уокер подерется с Полом Крейгом на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

Джони Уокер. Джонни Уокер: «Мой брат счастлив в России. Я живу в Ирландии, а хочу в теплой, дешевой и безопасной стране»

UFC
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