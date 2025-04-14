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14 апреля, 11:45

Боец поп-ММА Рзаев осужден за избиение диджея в Саратове

Камила Абдурахманова
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Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор 30-летнему бойцу смешанных единоборств Джавиду Рзаеву, признав его виновным в хулиганстве с применением насилия.

По данным прокуратуры, в ночь на 10 ноября 2024 года Рзаев устроил драку в одном из клубов Энгельса. Поводом для конфликта стал отказ диджея включить желаемую бойцом музыку. В ходе ссоры спортсмен сначала угрожал расправой, а затем нанес диджею не менее 15 ударов по голове и телу.

«Суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием из его заработка в доход государства 15 процентов», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Суд признал фигуранта виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения».

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

На счету 30-летнего бойца 6 профессиональных поединков: 4 победы и 2 поражения.

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