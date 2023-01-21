Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:20

Сослан Асбаров: «Нганну запросил за бой со мной 10 млн долларов»

Боец российской лиги ММА Асбаров рассказал, что Нганну попросил 10 миллионов долларов за бой с ним
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Звездный боец Hardcore FC и Hardcore Boxing Сослан Асбаров рассказал «СЭ», что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну запросил за бой с ним 10 миллионов долларов.

Ранее глава Hardcore FC и Hardcore Boxing Анатолий Сульянов предложил Нганну 3 миллиона долларов за поединок с Асбаровым по правилам бокса.

«Нганну, как я понял, зарядил большую сумму за бой, — сказал Асбаров. — Нереальную. Думаю, он таких сумм даже в глаза не видел. Велись переговоры, был выслан контракт, пришел ответ — с в три раза больше предлагаемой суммы. 10 миллионов [долларов]. Он не стоит таких денег».

Франсис Нганну
ММА
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Арышев нокаутировал Сантоса в главном бою AMC Fight Nights 117