Претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Шарабутдин Магомедов поделился мнением о бое за вакантный титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«У Махачева есть все шансы победить, — сказал Шара Буллет «СЭ» перед турниром UFC 280 в Абу-Даби. — У него есть прессинг в борьбе, давление, он любит в борьбе доминировать. Думаю, как минимум, Ислам будет по очкам вести первые три раунда. Если Чарльз не сделает болевой или не последует сокрушительный удар, то в 4-5 раундах будет решаться то, чья выносливость сильнее. Чарльз уже прошел огонь и воду, и у него много поражений. Ничего страшного, если у него будет еще одно поражение».

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится сегодня, 22 октября, в Абу-Даби.