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Сегодня, 15:20

Шон О'Мэлли: «Нганну должен выступать в UFC»

Шон О'Мэлли считает, что Франсису Нганну следовало продолжить карьеру в UFC
Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что экс-чемпиону в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3) следовало продолжить карьеру в UFC.

«Где Нганну должен продолжить карьеру? В UFC. Это то место, куда все хотят попасть. Вот где он должен выступать. Хочешь получать много денег и внимание фанатов — выбирай UFC. Франсис — самый пугающий мужик на планете. И такой человек не будет драться в UFC?» — сказал О'Мэлли в своем подкасте.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

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