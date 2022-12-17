Штырков о бое Емельяненко и Коваленко: «Я такое ***** не смотрю»

Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о бое Александра Емельяненко с блогером Святославом Коваленко.

«Я такое ***** не смотрю. У меня иногда времени на хорошие профессиональные бои не хватает посмотреть, а на такое тратить свое время точно не буду. Я уже давно выразился по поводу этих состязаний Саши Емельяненко против этих псевдо бойцов. Но это его выбор, лучше уж так, чем было до того, как он прошел реабилитацию. Однако боями я это не назову», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Поединок продлился все три раунда. По итогу судьи отдали победу Коваленко раздельным решением.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 10 поражений и один поединок завершился вничью.

На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 11 побед, 3 поражения и одна ничья.