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Сегодня, 13:45

Штырков о бое Емельяненко и Коваленко: «Я такое ***** не смотрю»

Штырков грубо высказался о бое Емельяненко и Коваленко
Руслан Минаев
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Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о бое Александра Емельяненко с блогером Святославом Коваленко.

«Я такое ***** не смотрю. У меня иногда времени на хорошие профессиональные бои не хватает посмотреть, а на такое тратить свое время точно не буду. Я уже давно выразился по поводу этих состязаний Саши Емельяненко против этих псевдо бойцов. Но это его выбор, лучше уж так, чем было до того, как он прошел реабилитацию. Однако боями я это не назову», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Поединок продлился все три раунда. По итогу судьи отдали победу Коваленко раздельным решением.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 10 поражений и один поединок завершился вничью.

На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 11 побед, 3 поражения и одна ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/styrkov-o-boe-emelyanenko-i-kovalenko-ya-takoe-govno-ne-smotryu-eto-dno-v-plane-professionalnogo-sporta-56919/
Александр Емельяненко
Иван Штырков
ММА
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