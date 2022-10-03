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Сегодня, 18:20

Средневес UFC Борральо: «У Чимаева лучшая борьба среди всех, с кем я когда-либо тренировался»

Боец Боррально рассказал о совместных тренировках с Чимаевым
Никита Горшенин
Корреспондент

Боец среднего веса UFC Кайо Боррально рассказал о совместных тренировках с Хамзатом Чимаевым.

«Этот парень — феномен, сказал Боррально в интервью каналу «Super Lutas». — Он очень много тренируется, очень много, я никогда такого не видел. Мы делаем 5 раундов спарринга, потом 3 раунда грэпплинга. Все устали, измождены, а он идет и еще бегает 30 минут на дорожке. В 17-00 работает на лапах до начала силовой тренировки.

Он лучший борец, которого я видел, лучший, среди всех, с кем я тренировался. У него много вариаций, у него великолепный контроль сверху. Его тренер, Алан Финфу, причастен к этому, я знаю его, он очень много изучает топ-контроль, разные позиции. Чимаев впечатлил меня всем — ударкой, энергией, волей, ментальностью. Но больше всего впечатлила его борьба. Она у него реально потрясающая, топ-уровень".

10 сентября Чимаев задушил Кевина Холланда на UFC 279 в Лас-Вегасе.

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