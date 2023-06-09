Боец Стецуренко оценил уровень подготовки своего следующего оппонента

40-летний российский кикбоксер Александр Стецуренко прокомментировал предстоящий поединок с белорусом Максимом Сподаренко на турнире по кикбоксингу в Санкт-Петербурге.

«Он хороший оппонент, непростой. Раньше мы боксировали на совместных турнирах, но с ним не встречались. Я уже возрастной спортсмен, поэтому не хотел бы проигрывать под закат карьеры. К предстоящему поединку отношусь и готовлюсь серьезно. Знаю, что турнир достаточно весомый, там будут выступать многие спортсмены высокого класса и будет прямая трансляция», — цитирует бойца MMAMetaratings.ru.

В прошлом бою Стецуренко нокаутировал кулачного бойца Адоса Сандибекова во втором раунде.