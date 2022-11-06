«Иметь на счету 175 000 долларов». Стерлинг показал список желаний на 2019 год и дал совет для достижения целей

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг показал список целей на 2019 год, в котором написано о том, что хочет иметь на счету 175 000 долларов.

«Перед вылетом в Лос-Анджелес нашел этот драгоценный камень, спрятанный в комоде, — написал Стерлинг в соцсетях, опубликовав фотографию списка целей на 2019 год. — Обратив внимание на то, в каком положении я был тогда и в каком нахожусь сегодня, я замер. Это путешествие было нелегким, и я отдал много драгоценных моментов, чтобы осуществить мечту, в которой никто из нас, спортсменов, никогда не уверен на 100%. Заметил, что достиг многих поставленных целей, но я все еще жажду большего».

Цели Стерлинга на 2019-й год. Фото Соцсети

Также Стерлинг дал совет для достижения целей.

«Я надеюсь тем самым смогу вдохновить кого-нибудь из вас, — продолжил Стерлинг. — Но на самом деле нет кратчайшего пути к вашей мечте, и это редко случается в одночасье. Будьте учеником игры, работайте с умом, знайте, когда нужно усердно трудиться, никогда не бойтесь задавать вопросы или нанимать наставника, и всегда помните, что мы можем быть лучше, чем вчера».

На турнире UFC 280, который состоялся 22 октября в Абу-Даби, Стерлинг досрочно победил Ти Джея Диллашоу.

Вскоре после турнира Стерлинг признался, что его состояние превысило миллион долларов.