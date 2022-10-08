Алексей Олейник: «В юности я читал по 500-700 страниц в день художественной литературы»

Боец тяжелого веса UFC Алексей Олейник рассказал, как в юношеские годы прочитывал книги в сверхбыстром темпе.

«Я [в юношеские годы] не гулял нигде, вообще не выходил из дома. Я приходил домой в час-два дня, брал книгу и читал. Читал по 500-700 страниц в день, художественную литературу. Читал каждый день, вообще без перерывов, до 8-9 вечера, с трудом большим мама звала чего-то перекусить. Ложился опять и читал-читал-читал», — сказал Олейник в интервью Youtube-каналу Russian America TV.

1 октября Олейник проиграл Илиру Латифи единогласным решением на турнире UFC Vegas 61.