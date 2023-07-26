Мария Агапова: «Когда завязала с вегетарианством, стала поднимать веса, которые никогда не поднимала раньше»

Боец UFC Мария Агапова (10-4) в интервью «СЭ» рассказала, как изменился ее организм после отхода от вегетарианства.

«Я как стала вегетарианкой... я познакомились со своей будущей подругой, она была в секте какой-то вегетарианской. Это же секта — вегетарианство. И эти секты говорят, что, вот, вегетарианство очищает сознание, мясо убивает, мясо разлагается в организме. И там целые секты, они разных направлений, но все это секты. И следом за своей подругой я попала в такую вегетарианскую секту. Поначалу, когда я перестала есть мясо, я постоянно чувствовала себя голодной, что я не наедаюсь. Думала, ну, ладно, наверное, это пройдет. Все эти веганы 10-го левела говорили, что это вначале так, а потом пройдет.

Но потом я уже на весогонках начала падать в обмороки. И после весогонки я могла поесть и у меня силы не прибавилось. Но я продолжала [не есть мясо], и в итоге первую связку порвала в 2020-м году, потом вторую порвала меньше, чем за год, нос сломала. Три операции у меня было, каждые полгода что-то случалось и после того, как вторую связку порвала, я пошла и наелась мяса. И сразу почувствовала тепло в теле, до этого я всегда чувствовала холод.

У меня прошли головокружения, раньше вставала резко и штормило. У меня такое было год, а тут прошло. И я начала большие веса поднимать, я недавно подняла 45 паундов одной рукой. Я никогда раньше такие веса не поднимала. Настроение стало стабильным, раньше из-за недостатка минералов и витаминов, видимо, кукушка ехала. Даже внешность стала лучше. В общем, все стало на место, я очень жалею, что пять лет своей жизни потратила на эту секту. Видимо, нужно было их потратить, чтобы сделать свои выводы».

Агапова провел последний бой в сентябре 2022 года, проиграв удушением сзади Джиллиан Робертсон.