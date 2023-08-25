Боец UFC Алексеева считает, что Хамитов и Шлеменко покажут интересный бой

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Боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о потенциальном бое казахстанца Куата Хамитова и россиянина Александра Шлеменко.
«Куат Хамитов — это очень громкое имя в Казахстане и странах СНГ, а Шлеменко — в России и в мире, поэтому бой будет интересен большой фанатской публике СНГ, однозначно. Ведь у каждого бойца всегда есть и фанаты, и антифанаты, поэтому ажиотаж этому поединку обеспечен», — цитирует Алексееву legalbet.kz.
Ранее Хамитов подтвердил, что бой проведет бой со Шлеменко.