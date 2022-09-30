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Сегодня, 14:10

Олейник: «Емельяненко нужно не вешать нос и работать дальше»

Олейник поддержал Емельяненко после поражения от Дацика
Карен Саркисян
Корреспондент

Боец UFC Алексей Олейник поддержал Александра Емельяненко после поражения от Вячеслава Дацика. По его словам, 41-летнему бойцу нужно продолжать тренировки.

«Специально поединок не смотрел, но мне прислали ссылку, — приводит слова Емельяненко «РБ Спорт». — Подрались два тяжеловеса, один попал второму в бороду. Поставьте 50 человек, Вячеслав попадет, и 40 уйдет в нокаут просто потому, что он огромный пацан, который умеет бить изо всех сил. Наверное, Емельяненко не заметил этот удар, не рассчитал или еще что-то. Злорадства или негатива ни к одному, ни ко второму нет. Дацик был лучше — молодец. Александр тоже молодец, что собрался и вышел. Нужно не вешать нос и работать дальше».

24 сентября Дацик победил Емельяненко нокаутом на 13-й секунде боя.

Олейник проведет следующий поединок 1 октября на турнире UFC Vegas 61 против Илира Латифи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-olejnik-emel-yanenko-nuzhno-ne-veshat-nos-i-rabotat-dal-she/
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
Вячеслав Дацик
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