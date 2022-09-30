Олейник: «Емельяненко нужно не вешать нос и работать дальше»

Боец UFC Алексей Олейник поддержал Александра Емельяненко после поражения от Вячеслава Дацика. По его словам, 41-летнему бойцу нужно продолжать тренировки.

«Специально поединок не смотрел, но мне прислали ссылку, — приводит слова Емельяненко «РБ Спорт». — Подрались два тяжеловеса, один попал второму в бороду. Поставьте 50 человек, Вячеслав попадет, и 40 уйдет в нокаут просто потому, что он огромный пацан, который умеет бить изо всех сил. Наверное, Емельяненко не заметил этот удар, не рассчитал или еще что-то. Злорадства или негатива ни к одному, ни ко второму нет. Дацик был лучше — молодец. Александр тоже молодец, что собрался и вышел. Нужно не вешать нос и работать дальше».

24 сентября Дацик победил Емельяненко нокаутом на 13-й секунде боя.

Олейник проведет следующий поединок 1 октября на турнире UFC Vegas 61 против Илира Латифи.