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Сегодня, 12:28

Бенил Дариуш призвал Хабиба не оскорблять Оливейру

Давид Хачатрян

6-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC Бенил Дариуш (21-4) прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова (29-0), который допустил, что Чарльз Оливейра (33-8) не появится на турнире и вместо него против Ислама Махачева (22-1) выйдет Дариуш.

«Эти парни готовились к бою очень давно, они играют в какие-то игры, — сказал Дариуш в интервью Helen Yee Sports. — Бой состоится, расслабься, не торопись, пусть все пройдет так, как должно. Хватит играть в эти игры. Чарльз каждый раз закатывает войну в октагоне. Он действует по типу: «Убей или будешь убит». Зачем оскорблять чемпиона? Я не знаю, к чему это было. Думаю, что Чарльз прилетит на турнир».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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