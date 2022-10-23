Брайан Ортега: «Хабиб, пожалуйста, тренируй меня»

31-летний полулегковес Брайан Ортега (15-3) после успеха команды Хабиба Нурмагомедова (29-0) на UFC 280 попросил россиянина стать его новым тренером.

«Хабиб, пожалуйста, тренируй меня», — написал Ортега в Twitter.

На UFC 280 все три бойца из команды Нурмагомедова одержали победы. Абубакар Нурмагомедов (16-3) победил Гаджи Омаргаджиева (13-2) единогласным решением судей, Белал Мухаммад (22-3) победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде, а Ислам Махачев (23-1) одолел Чарльза Оливейру (33-9) и стал новым чемпионом UFC в легком весе.