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Сегодня, 11:02

Брайан Ортега: «Хабиб, пожалуйста, тренируй меня»

Брайан Ортега попросил Хабиба Нурмагомедова стать его тренером
Давид Хачатрян

31-летний полулегковес Брайан Ортега (15-3) после успеха команды Хабиба Нурмагомедова (29-0) на UFC 280 попросил россиянина стать его новым тренером.

«Хабиб, пожалуйста, тренируй меня», — написал Ортега в Twitter.

На UFC 280 все три бойца из команды Нурмагомедова одержали победы. Абубакар Нурмагомедов (16-3) победил Гаджи Омаргаджиева (13-2) единогласным решением судей, Белал Мухаммад (22-3) победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде, а Ислам Махачев (23-1) одолел Чарльза Оливейру (33-9) и стал новым чемпионом UFC в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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