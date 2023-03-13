Боец UFC: «Дану Уайта заботят лишь знаки доллара»

32-летний легковес UFC Мэтт Фревола (10-3) ответил на заявление главы промоушена Даны Уайта, который посоветовал Мерабу Двалишвили (16-4) не отказываться от боя с его другом, чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом (22-3).

«Преданность, честь и уважение значат больше, чем деньги, слава и пояса. Это нелегко понять, когда все, о чем ты думаешь — это знаки доллара», — написал Фревола в Twitter.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.