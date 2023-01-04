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Сегодня, 12:00

Боец UFC о драке Даны Уайта с женой: «Если ты не хочешь получить удар, то не поднимай свои руки»

Давид Хачатрян
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6-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (11-1) прокомментировал драку Даны Уайта с его женой на новогодней вечеринке в Мексике.

«Если ты не хочешь получить удар, то не поднимай свои руки. Точка! Когда я говорю держать руки при себе, я не оправдываю избиение женщин! Женщины просто хотят иметь возможность ударить мужчину, и мы типа должны с этим мириться», — написал Хилл в Twitter.

Ранее в сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

Дана Уайт
UFC
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