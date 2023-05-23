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Сегодня, 08:18

Джонни Уокер: «Подерусь с Джошуа или Фьюри, как только стану двойным чемпионом UFC»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер (21-7) рассказал об идеальном раскладе своей профессиональной карьеры.

«Когда я закончу карьеру в UFC, я хочу провести несколько боксерских поединков, — отметил Уокер в интервью iFL TV. — Я люблю бокс и хочу однажды сразиться с великими чемпионами. Я хочу получить два пояса в UFC, сделать себе имя, заявить о себе, а когда я закончу карьеру в UFC, у меня будет имя и уважение, и я смогу бросить вызов большим звездам бокса, вроде Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Я хочу войти в историю. Я хочу сделать все, чтобы заслужить право драться с ними».

Уокер победил Энтони Смита (36-18) единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Джонни Уокер
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
UFC
ММА
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