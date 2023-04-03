Боец UFC Фахретдинов считает, что название «Москва» произошло от татарского слова

Боец полусреднего веса UFC Ринат Фахретдинов высказался по теме возможного возведения в Москве мечети, выложив в соцсетях скриншот с объяснением происхождения ойконима «Москва».

Такое объяснение дано в книге «Наследие татар» (авторы Г.Еникеев и Ш. Китабчы).

«Ну и так, на повестку дня — просто оставлю фоточку, посмотрите, кто не знал. Давайте, всем мира и бобра, и добра», — сказал Фахретдинов на видео в соцсетях.

Несколько дней назад боец ММА Максим Дивнич высказался на встрече у Святого озера в Москве против строения мечети в этом месте на 60 000 человек. Заявление Дивнича вызвало серию осуждающих комментариев от других бойцов — Магомеда Исмаилова, Ислама Махачева, Сослана Асбарова, Мухаммеда Сулумова — и блогера Хасбуллы Магомедова.