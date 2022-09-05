Грей Мейнард: «Братья Диаз займут место в истории ММА большее, чем Макгрегор и все остальные»

Бывший претендент на пояс UFC Грей Мейнард поделился мнением о наследии братьев Диаз.

«Я думаю, братья Диаз займут в истории место большее, чем все остальные ребята. Большее, чем Конор и любые другие. Потому что они всегда стояли за то, во что они верили. Посмотри на Али, он не мог драться долгое время, потому что он не хотел идти в армию, идти на войну. Он стоял за свои принципы, за то, во что он верил. Как и Ник и Нейт», — сказал Мейнард в интервью YouTube-каналу «Sports Muse».

10 сентября Нейт Диаз подерется с Хамзатом Чимаевым в главном событии вечера на UFC 279 в Лас-Вегасе.