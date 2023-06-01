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Сегодня, 15:45

Боец UFC Гришин: «Линс даже не извинился за срыв боя. Это немножко задевает»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец UFC Максим Гришин рассказал в интервью «СЭ», почему бой против Филипе Линса будет для него принципиальным.

— С Филипе Линсом у вас уже был назначен бой, но он отменился в последний момент, чем вы были сильно разочарованы. Как я понимаю, винили соперника. Из-за этого победить будет принципиальнее?

— Принципиально победить всегда, но в общем и целом — да, — сказал Гришин «СЭ». — Обидно, что он даже в личной беседе не извинился, что в таком формате произошла отмена боя по причине здоровья. Немножко это задевает, а так это мои личные переживания. Влиять на рисунок боя они не будут абсолютно никак.

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в прелимах которого пройдет бой Максима Гришина и Филипе Линса.

Максим Гришин
UFC
ММА
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