Боец UFC Гришин — о критике в адрес Дзюбы: «Если надо, я ему в лицо скажу. Пускай напишет в личку»

Российский боец UFC Максим Гришин рассказал, получал ли он обратную реакцию от Артема Дзюбы после критики в его адрес.

— Во время чемпионата Европы по футболу вы жестко раскритиковали Артема Дзюбу за празднование четырех голов в ворота Тамбова и при этом слабую игру с Бельгией. Дзюба дружит с Тарасом Кияшко, общается с Волковым, через них от него обратная реакция не приходила?

— Нет, реакции не было никакой, никто не передавал, — сказал Гришин «СЭ». — Я так понимаю, было все достаточно корректно. Это просто мое замечание, личное переживание, я не ждал реакции никакой мирового или российского сообщества. Или персонально от Артема. Если надо, я ему в лицо скажу. Если честно, на мои уколы мало кто реагирует — не знаю почему. Наверное, они не слишком колкие.

— Мне просто врезалось в память, что вы сказали: «Дзюба праздновал как мальчишка». Я и подумал, что это могло как-то его задеть.

— Наверное, не знаю. Пускай напишет мне в личку.

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в прелимах которого пройдет бой Максима Гришина и Филипе Линса.