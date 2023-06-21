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Гастелум принял вызов Шавката Рахмонова: «Как говорил Головкин — давай закатим «биг драма шоу»»

Давид Хачатрян
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Перешедший в полусредний вес Келвин Гастелум (18-8) ответил на вызов шестого номера рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанца Шавката Рахмонова (17-0).

«Мне нравится этот вызов. Я ценю это, — сказал Гастелум на своем канале YouTube. — Мне показалось, что это было немного уныло. Он мог бы добавить в свой вызов немного остроты, но такой бой мне нравится. Именно такие бои мне нужны в полусреднем весе. Это ставит меня в один ряд с акулами. Либо тонуть, либо плыть. Мне нравится этот поединок. Кажется, он [Рахмонов] занимает пятое или шестое место в полусреднем весе. Это поставит меня в один ряд с некоторыми действительно интересными бойцами, если я выиграю этот бой, что я и сделаю.

Прошло несколько недель после его твита. Я был в отпуске, поэтому мне потребовалось время, чтобы ответить на него, но теперь пришло время ответить и официально принять вызов. Я принимаю, Шавкат Рахмонов, твой вызов. Дана говорил о проведении огромного мероприятия в честь Дня независимости Мексики в Лас-Вегасе, которое состоится 16 сентября, и я, будучи выдающимся мексиканцем Америки, с радостью буду представлять страну, откуда пришел мой народ. Как сказал твой соотечественник [Геннадий Головкин], давай закатим 16 сентября на «Ти-Мобайл Арене» «биг драма шоу»".

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Келвин Гастелум
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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