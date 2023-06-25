Боец UFC Круз согласен подготовить Илона Маска к бою с Цукербергом

Экс-чемпион легчайшего дивизиона UFC Доминик Круз (24-4) заявил, что является поклонником Илона Маска и готов тренировать его на бой с другим долларовым миллиардером Марком Цукербергом.

«Я бы тренировал и готовил Илона Маска. Я бы немедленно начал тренировки. Я поклонник этого парня и того, что он делает для мира. Он особенный, и поэтому я бы хотел быть в его углу и наблюдать, как он занимается боевыми искусствами, которые объединяют всех нас», — сказал Круз TMZ Sports.

Ранее Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне.?