Боец UFC Левитт рассказал, что ему присылают дикпики в соцсетях

Американский легковес UFC Джордан Левитт рассказал, что люди присылают ему откровенные фотографии в социальных сетях.

«Из-за моего внешнего вида люди говорят мне, что я гей, и присылают мне фото пениса, что, по-моему, довольно по-гейски», — сказал Левитт на подкасте Wah-Gwaan with Ode' Osbourne.

«Знаете, это забавно. Я не выгляжу мужественным. Я не мачо. Я не подхожу под образ бойца в целом. Но вы знаете, я открываю сообщение, на секунду мне становится грустно из-за этой [фотографии пениса], и я ложусь рядом со своей женой. Вот как я на это реагирую».

На счету Левитта 10 побед и 2 поражения.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне, Левитт удушающим приемом уступил Пэдди Пимблетту.