Боец UFC Гришин: «Преимущество Павловича перед Джонсом в его нокаутирующей мощи»

Боец UFC Максим Гришин назвал преимущество Сергея Павловича в потенциальном бою с Джоном Джонсом.

«Он показывает их в последних боях — нокаутирующая мощь. Я Джонса не знаю, а с Сергеем тренировался. Джонс — обученный и техничный. Опять же — опыт. Парень столько лет на таком уровне, являлся чемпионом. Но, думаю, опыт Джонса для Сергея не сыграет никакой роли», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Ранее аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен сообщил, что поединок Павловича и Джонса может состояться в августе 2023 года.