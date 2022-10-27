Майкл Кьеза: «В последующие 10 лет легким дивизионом UFC будут управлять дагестанцы»

Боец UFC Кьеза считает, что дагестанцы будут годами на вершине легкого дивизиона организации

12-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Майкл Кьеза (18-6) считает, что дагестанские бойцы будут годами в топе легкого дивизиона.

«Он [Ислам] сказал, что хочет долго защищать титул, — отметил Кьеза на YouTube-канале UFC. — И при этом здорово было вновь увидеть Хабиба, то, как он передавал титул. Знаете, в следующие 10 лет легким дивизионом будут управлять дагестанцы».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.