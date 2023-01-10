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Сегодня, 14:50

Мухаммад Мокаев предложил провести Гран-при между MMA-лигами

Давид Хачатрян
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22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) уверен, что Гран-при между сильнейшими лигами мира был бы очень интересным.

«Только представьте, каким был бы Гран-при, если бы в нем участвовали UFC, Bellator, PFL, BRAVE CF и ACA», — написал Мокаев в Twitter.

31 декабря 2022 года Bellator провел совместный турнир с японской лигой Rizin. Все бойцы Bellator одержали победу над бойцами Rizin (5-0), в том числе Эй Джей Макки (20-1), который победил Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0).

ММА
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