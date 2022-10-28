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Сегодня, 10:36

Боец UFC Мухаммад сравнил Хабиба с легендарным баскетболистом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад рассказал о том, как его мотивирует Хабиб Нурмагомедов, сравнив россиянина с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб при крушении вертолета в конце января 2020 года.

«Одна из лучших вещей, которые я заметил из этого, — это видеть, чего он от тебя требует. Он требует от вас величия. Вы смотрите все шоу «Команды мечты» и то, как Коби Брайант ходил в спортзал в 4 утра, и это заставляет других парней работать намного усерднее. Хабиб такой же. Ты хочешь сделать для него больше, ты хочешь заставить себя работать намного усерднее ради него», — сказал Мухаммад в интервью ESPN MMA.

В минувшие выходные на турнире UFC 280 в Абу-Даби Мухаммад техническим нокаутом победил Шона Брэди. Секундировал Мухаммада Хабиб Нурмагомедов.

Коби Брайант
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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