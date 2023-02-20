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Сегодня, 18:40

Боец UFC Найт заявил, что ему угрожали смертью после поражения от Прахнио

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американский полутяжеловес UFC Уильям Найт заявил, что ему угрожали смертью после поражения от поляка Марчина Прахнио.

«В конце концов, я вышел туда и просто замер на месте. Я не выполнил свою часть работы и проиграл бой. Кто-то из вас хотел, чтобы я победил, кто-то из вас поставил деньги на мою победу, и я понимаю, я полностью понимаю это. В жизни люди не идеальны, но я беру ответственность за свои действия на себя, потому что я не делал такого дерьма. Я вышел в клетку, замер на месте, и беру на себя всю ответственность. Все эти сумасшедшие письма с угрозами, все эти сообщения, в которых вы проявляете свое неуважение, понимаю. У вас у всех есть право злиться. Я читал сообщения, вы все угрожаете смертью, вы все несете чушь, говоря, что мне не место в UFC», — сообщил Найт в соцсетях.

Найт единогласным решением судей уступил Прахнио на турнире UFC Fight Night 219, который проходил в ночь на 19 февраля в Лас-Вегасе.

Согласно Sherdog, всего на счету 34-летнего Найта 11 побед и 5 поражений.

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