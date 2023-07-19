Боец UFC обещает 25 тысяч долларов тому, кто его нокаутирует

Полусредневес Хоакин Бакли (16-6) в поисках нового соперника заявил, что готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто нокаутирует его в октагоне.

«Я пока не получал известий от UFC о моем следующем бое. Я хотел бой с Джеком Делла Маддаленой, с Яном Гарри, с Шавкатом Рахмоновым, но сейчас это не имеет значения. Сейчас неважно, с кем я буду драться, я хочу драться в августе. Я хочу драться в сентябре. Так что это обращение ко всем в полусреднем весе. И еще, я хочу сделать небольшое дополнение: если ты нокаутируешь меня, я дам тебе дополнительно 25 000 долларов из своего кармана», — сказал Бакли в видеообращении, опубликованном в Twitter.

На этот призыв откликнулся французский боец российского происхождения Абдул Абдурагимов (16-1), который должен дебютировать в UFC в сентябре на турнире в Париже.

«Приветствую вас, мистер Бакли, это «Ленивый король». Прежде всего, доброе утро, добрый день, добрый вечер, как поживаете, сэр? В конце концов, мы же джентльмены, так что давайте не будем забывать о манерах. Я тот, кто принимает ваш вызов, поэтому я готов сразиться с вами 2 сентября в Париже. И еще, это я бросаю вам вызов, поэтому я дам вам 25 тысяч долларов, если вы меня нокаутируете. Вы не единственный ковбой в этом городе, есть еще один ковбой. Я уже сижу в своей машине и готов ехать», — сказал Абдурагимов в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

Бакли в прошлом бою одолел Андре Фиальо (16-7) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 20 мая на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.