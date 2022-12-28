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Сегодня, 14:42

Боец UFC обещает нокаутировать Чимаева

Давид Хачатрян
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Американский средневес Филип Роу (10-3) заявил, что он считает Хамзата Чимаева (12-0) отличным бойцом, но верит, что сможет нокаутировать шведа.

«Чимаев отличный боец, но в нем нет ничего пугающего. Его стиль очень эффективен, но он не пройдет мою защиту. Как бы то ни было, я встану на ноги, а затем он ляжет спать», — написал Роу в Twitter.

Роу идет на серии из трех побед, и во всех он победил техническим нокаутом. В прошлом бою он одолел Нико Прайса (15-6) в третьем раунде. Бой состоялся 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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