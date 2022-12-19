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Сегодня, 09:49

Боец UFC потерял 20 процентов крови во время боя на турнире в Лас-Вегасе

Давид Хачатрян
Рафа Гарсия и Хайисаер Махешата.
Фото Соцсети
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Мексиканец Рафа Гарсия (14-3) во время боя с китайцем Хайисаером Махешатом (9-2) на турнире UFC Fight Night 216 получил сечку, задевшую артерию. Это вызвало большую кровопотерю.

«Мне сказали, что я потерял 20 процентов своей крови, — приводит слова Гарсии MMA Fighting. — У меня повреждена артерия. Мне сказали, что врачи такого еще не видели». Врачам потребовалось два часа, чтобы остановить артериальное кровотечение.

Гарсия победил Махешата единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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