Боец UFC потерял 20 процентов крови во время боя на турнире в Лас-Вегасе

Мексиканец Рафа Гарсия (14-3) во время боя с китайцем Хайисаером Махешатом (9-2) на турнире UFC Fight Night 216 получил сечку, задевшую артерию. Это вызвало большую кровопотерю.

«Мне сказали, что я потерял 20 процентов своей крови, — приводит слова Гарсии MMA Fighting. — У меня повреждена артерия. Мне сказали, что врачи такого еще не видели». Врачам потребовалось два часа, чтобы остановить артериальное кровотечение.

Гарсия победил Махешата единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.