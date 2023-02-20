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Сегодня, 14:08

Боец UFC признался, что из-за жесткой сгонки веса он чувствовал себя импотентом

Давид Хачатрян
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30-летний американец Александр Эрнандес (14-6) сообщил, что из-за жесткой сгонки веса у него начались проблемы со здоровьем.

«У меня одни из лучших диетологов в мире, Perfecting Athletes — это команда, с которой я работаю, — отметил Эрнандес на пресс-конференции UFC. — Не то чтобы я не ел, просто я ел мало. Это было трудно, это было очень жестко. Не то чтобы я ныл каждый день — я был собран, но мой член не работал по утрам. Никак не вставал. Я был полом Х, так было в течение трех месяцев. Если заниматься этим (весогонкой. — Прим. «СЭ») достаточно долго, то это, вероятно, утомляет мозг. Это было тяжело, я был на грани. Я был истощен. Но при этом я чувствовал себя сильным. Я чувствовал себя быстрее, чем когда-либо. Подготовка во время лагеря была фантастической».

Эрнандес победил Джима Миллера (35-17) единогласным решением судей. Бой состоялся 18 февраля на UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе, США.

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