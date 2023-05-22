Боец UFC рассказал, что когда у него не было денег, Ковингтон приносил ему в зал еду

32-летний полусредневес UFC Темба Горимбо (11-4) заявил, что Колби Ковингтон (17-3) в жизни не такой, каким показывает себя на камерах.

«Колби Ковингтон — замечательный парень. Колби Ковингтон приносил еду для меня в спортзал. Люди могут говорить о нем все, что угодно. Но этот парень — отличный человек. Ты должен познакомиться с ним, чтобы узнать его. В конце концов, [все, что говорит Ковингтон] это бизнес», — сказал Горимбо на пресс-конференции.

Горимбо победил Такаси Сато (15-7) единогласным решением судей 30-27, 30-27, 30-27) на UFC Fight Night 223. Турнир состоялся 20 мая в Лас-Вегасе, США.