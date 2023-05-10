Шон О'Мэлли: «В бою со Стерлингом я шокирую мир»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что он будет большим андердогом в предстоящем бою с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (23-3).

«Что меня удивило в Стерлинге в бою с Сехудо? Его бензобак, — сказал О'Мэлли в эфире The MMA Hour. — То, что он продержался с Генри пять раундов, впечатляет больше всего. Я понимаю, насколько опасным соперником является Алджо. Я знаю его сильные стороны, я знаю его слабые стороны, он может считаться величайшим бойцом легчайшего веса всех времен, так что я знаю, во что ввязываюсь. Я очень рад этому вызову и верю, что у меня есть возможности и навыки, чтобы выйти в октагон и шокировать мир, потому что я считаю, что буду большим аутсайдером.

Я еще не дрался с очень-очень хорошим грэпплером в октагоне. Очевидно, что я тренируюсь с настоящими мастерами. Я понимаю, где у меня сильные и слабые стороны, и я верю, что у меня есть навыки. Алджо собирается сделать то, что он сделал с Кори [Сэндхэгеном]. У нас похожие телосложения, так что мне просто нужно продержаться на 12 секунд дольше, чем Кори, и это будет победа. Просто шутка.

Я должен выйти и сделать то, что должен сделать, а именно уничтожить Алджо".

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Нью-Йорке (США).