Боец UFC Шон Стриклэнд раскритиковал хоккеистов НХЛ: «Кучка сраных ледибоев»

Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стриклэнд (26-5) выразил свое презрение к отсутствию драк и конфронтации среди хоккеистов НХЛ.

«Смотрел 15 минут хоккея, и там не было ни одной драки. Кучка сраных ледибоев. Если бы я хотел посмотреть, как кучка женщин катается на коньках, я бы посмотрел фигурное катание. Неудивительно, что в НХЛ есть транс-лига», — написал Стриклэнд в Twitter.

Стриклэнд в прошлом бою победил Нассурдина Имавова (12-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.