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ММА

Сегодня, 16:03

Шон Стриклэнд рассказал, как дрался с террористом

Давид Хачатрян
Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стриклэнд (25-4) рассказал, как провел первый бой по ММА с террористом, которого затем задержали спецслужбы.
«Когда мне было 15 лет, в зале, в который я ходил, проводили несанкционированные бои, — сказал Стриклэнд в подкасте Брендана Шауба. — В зале стояла клетка, и один парень дрался со всеми, кто появлялся в зале. Он был террористом. Его потом арестовали агенты национальной безопасности. Я был чертовски напуган. Но я его ударил по лицу, сломав нос. На этом бой закончился. Мне было 15 лет, а ему больше 20».
Стриклэнд подерется с Джаредом Каннонье (15-6) 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.
UFC
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