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Сегодня, 09:58

Стивен Томпсон дал прогноз на потенциальный бой Чимаева и Ковингтона

Давид Хачатрян
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39-летний полусредневес Стивен Томпсон (16-6) считает, что Колби Ковингтон (17-3) выйдет победителем в бою с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Я не уверен, что этот бой состоится, — сказал Томпсон в интервью Submission Radio. — Не думаю, что Колби хочет этого боя, особенно против парня, который не делает вес. Я понимаю его.
Если бой все-таки состоится, то, мне кажется, поединок пройдет все пять раундов. В поздних раундах у Колби будет преимущество, потому что у него отличное кардио. В бою с Бернсом мы видели, что Чимаев стал уставать. Может быть, это из-за того, что он вымотал свой организм весогонкой.

Сможет ли он во второй раз провалить весогоноку? Я не знаю. Если он не сделает вес, то я бы не стал с ним драться. Я бы сказал «нет». Но если бой все-таки состоится, то либо Чимаев победит в первых раундах, либо Колби в поздних. У Колби фантастическое кардио, а Чимаев просто большой полусредневес. Он вообще должен выступать в среднем весе".

Ранее СМИ писали, что поединок Чимаева и Ковингтона может пройти в марте 2023-го в Великобритании.

Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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