Бенил Дариуш считает, что заслуживает титульного боя: «Что я еще могу сделать?»

Идущий на серии из восьми побед Бенил Дариуш (22-4) заявил, что рано или поздно он получит шанс побороться за титул.

«Если победа над Гамротом не даст мне титульный бой, то что я еще могу сделать? Все говорили, что он [Гамрот] непобедим, — приводит слова Дариуша MMA Junkie. — Да, я не добил его, но я был к этому близок в последнем раунде. Он был сильнее, чем я думал.

Я никуда не ухожу. Я побью любого, кого они мне дадут. Они могут вертеть этот пояс вокруг меня сколько угодно. Они могут избегать меня сколько угодно, но мой день настанет. То, что предначертано Богом, никто не в силах остановить».

Дариуш в прошлом бою победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.