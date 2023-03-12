Боец Вартанян объяснил поражение Яна от Двалишвили тактической ошибкой

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян высказался о поражении Петра Яна от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

«Мне кажется, это тактическая ошибка. Он пытался работать с Двалишвили, так же, как и с О'Мэлли. Грубо говоря, он не поменял свою тактику. Я не видел смысла в борьбе с Двалиашвили. Ян хорошо отвечал на джебы, но когда начинал бороться, у него не получалось. Только один раз, по-моему, он перевел соперника в партер — и то, из-за того, что Двалишвили бил ногой, и Петр его подловил. Я уверен, что он не проработал соперника при подготовке», — приводит слова Вартаняна «Газета.Ru».

12 марта на турнире UFC Fight Night россиянин Петр Ян потерпел поражение в пятираундовом поединке против Мераба Двалишвили. Эта неудача стала третьей подряд в UFC в карьере россиянина и четвертой с момента дебюта в американском промоушене.