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Сегодня, 09:21

Боец Янькова рассказала о технике «поедания мозга оппонента» перед встречей с Бостанжи

Виктория Кравченко
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Российский боец Анастасия Янькова перед поединком с Сюденюр Бостанжи в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» рассказала о научном интересе к спортивным угрозам бойцов.

«Есть такое понятие mind game — когда спортсмены пытаются забраться к другому человеку в голову, установить там свои правила и потом продолжить это делать уже в ринге, в клетке. Есть настоящие профессионалы в этом, которые известны тем, что они уже на пресс-конференции, на взвешивании начинают «поедание» мозга оппонента», — цитирует девушку РЕН ТВ.

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер 21 апреля. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1096676-piraev-obiasnil-pochemu-ne-porval-futbolku-ren-tv-na-vzveshivanii
Анастасия Янькова
ММА
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