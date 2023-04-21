Боец Янькова рассказала о технике «поедания мозга оппонента» перед встречей с Бостанжи

Российский боец Анастасия Янькова перед поединком с Сюденюр Бостанжи в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» рассказала о научном интересе к спортивным угрозам бойцов.

«Есть такое понятие mind game — когда спортсмены пытаются забраться к другому человеку в голову, установить там свои правила и потом продолжить это делать уже в ринге, в клетке. Есть настоящие профессионалы в этом, которые известны тем, что они уже на пресс-конференции, на взвешивании начинают «поедание» мозга оппонента», — цитирует девушку РЕН ТВ.

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер 21 апреля. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.