0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:23

Богатырев надеется по-хитрому попасть в полуфинал Гран-при ACA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец тяжелого дивизиона ACA Адам Богатырев рассказал о своей травме, из-за которой ему пришлось сняться с поединка против Тони Джонсона на турнире ACA 154.

«Салимгерей не согласится с тем, что после мой травмы Гран-при потерял лучшего бойца, но любой боец, выходящий в клетку, считает себя лучшим. Это не говорит о неуважении к соперникам. Я готовился к поединку с Тони Джонсоном, был в хорошей форме, выиграл бы бой досрочно. Теперь про Тони Джонсона не стоит говорить, как и о моем участии в Гран-при. Может, по-хитрому в полуфинал заскочу. По-любому кто-то травмируется. Залечу, потому что высоко нахожусь в рейтингах. Про травму. Есть научный термин — ложный сустав. Случилась такая штука. Вроде кость срослась после предыдущей травмы, но вместо кости образовался сустав. Кость чуть гуляла. Во время спаррингов я почувствовал боль и сразу его остановил. Отек, рентген. Оказалось, что более серьезный перелом — со смещением, осколками. Сделал операцию, две недели назад гипс снял. Начал двигать рукой», — приводит слова Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Поединок Богатырева и Джонсона должен был пройти в рамках четвертьфинала Гран-при тяжелого веса 9 марта. Другие участники Гран-при этого дивизиона выступят 17 марта в Краснодаре. Там пройдут поединки Алихана Вахаева против Евгения Гончарова и Салимгерея Расулова против Кирилла Корнилова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bogatyrev-nadeetsya-po-khitromu-popast-v-polufinal-gran-pri-aca-236202/
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победительница Гран-при «Наше дело» заявила, что в России девушкам сложно находить бои

Жумагулов: «В прошлом бою Эдвардс нанес лакипанч, сейчас выиграет Усман»