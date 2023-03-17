Богатырев надеется по-хитрому попасть в полуфинал Гран-при ACA

Российский боец тяжелого дивизиона ACA Адам Богатырев рассказал о своей травме, из-за которой ему пришлось сняться с поединка против Тони Джонсона на турнире ACA 154.

«Салимгерей не согласится с тем, что после мой травмы Гран-при потерял лучшего бойца, но любой боец, выходящий в клетку, считает себя лучшим. Это не говорит о неуважении к соперникам. Я готовился к поединку с Тони Джонсоном, был в хорошей форме, выиграл бы бой досрочно. Теперь про Тони Джонсона не стоит говорить, как и о моем участии в Гран-при. Может, по-хитрому в полуфинал заскочу. По-любому кто-то травмируется. Залечу, потому что высоко нахожусь в рейтингах. Про травму. Есть научный термин — ложный сустав. Случилась такая штука. Вроде кость срослась после предыдущей травмы, но вместо кости образовался сустав. Кость чуть гуляла. Во время спаррингов я почувствовал боль и сразу его остановил. Отек, рентген. Оказалось, что более серьезный перелом — со смещением, осколками. Сделал операцию, две недели назад гипс снял. Начал двигать рукой», — приводит слова Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Поединок Богатырева и Джонсона должен был пройти в рамках четвертьфинала Гран-при тяжелого веса 9 марта. Другие участники Гран-при этого дивизиона выступят 17 марта в Краснодаре. Там пройдут поединки Алихана Вахаева против Евгения Гончарова и Салимгерея Расулова против Кирилла Корнилова.