Богатырев: «Волкановски пришел в вес Махачева и на этой территории почти побил его»

Боец ACA Адам Богатырев объяснил, почему Ислам Махачев не стал первым номером рейтинга P4P после победы над Алексом Волкановски на UFC 284.

«Почему Махачев не стал первым номером P4P? Думаю, ситуация такая: все ожидали, что Ислам вынесет Алекса, а он дал самый тяжелый бой в его карьере, тем самым доказав, что не просто так является P4P. Он пришел в вес Ислама и на этой территории почти побил его. И плюс не стоит забывать, что это бизнес. Им же нужно подогревать интерес, чтоб люди захотели увидеть реванш. Что касается обвинений в использовании капельницы, они сейчас могут на что угодно ссылаться. Синяк на руке Махачева может быть от того, что у него брали допинг-пробу. USADA же берут тест в любое время», — цитирует «РБ Спорт» Богатырева.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.