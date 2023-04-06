Богатырев: «Мне кажется, что Масвидаль может залезть в голову Бернсу»

Боец ACA Адам Богатырев поделился ожиданиями от предстоящего боя между американцем Хорхе Масвидалем и бразильцем Гилбертом Бернсом.

«Масвидаля ожидает очень тяжелый бой с Бернсом. Скорее всего, Гилберт будет пытаться его переводить и бить там. Не думаю, что бразилец будет много работать в стойке. Не знаю почему, но мне кажется, что Хорхе может залезть в голову. А Бернс — парень эмоциональный, если он примет эти качели, то проиграет бой, но в то же время он более разнообразный и техничный. Здесь 50 на 50», — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева.

Поединок между Масвидалем и Бернсом пройдет 9 апреля на турнире UFC 287.