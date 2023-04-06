Богатырев заявил, что Адесанья сделает работу над ошибками и победит Перейру

Боец ACA Адам Богатырев высказался о предстоящем поединке между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.

«Перейра может выиграть, потому что у него на всей дистанции боя есть нокаутирующая мощь. Но в первом бою мы видели, что Адесанья тоже его шатал, бил, даже переводил. Думаю, в этот раз он все же сделает работу над ошибками. Будет больше комбинировать, а между сериями сокращать дистанцию и переводить, пытаться удерживать. В конечном счете, думаю, что Адесанья выиграет», — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева.

Поединок между Перейрой и Адесаньей пройдет 9 апреля на UFC 287.