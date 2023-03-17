Богатырев заявил, что Усман потерял «ген непобедимости»

Боец ACA Адам Богатырев прокомментировал чемпионский бой UFC в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

«Думаю, что Усман будет работать в том же варианте, как и в первом их бою. Но будет более сдержанный, будет осторожничать, потому что он потерял этот «ген непобедимости». Теперь Усман понимает, что он не такой неуязвимый, поэтому очень расчетливо разберет соперника и победит единогласным решением судей», — приводит слова Богатырева «РБ Спорт».

Бой Усман — Эдвардс состоится 18 марта на турнире UFC 286. Это уже третий поединок между бойцами. В 2015 году Усман победил решением судей, летом прошлого года Эдвардс выиграл нокаутом и забрал пояс UFC.

На счету Эдвардса 20 побед и три поражения. Он выиграл десять боев подряд. Усман одержал 20 побед и потерпел два поражения.